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Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Adana'da et skandalları halkı isyan ettirirken, Tarım Bakanlığı gıda güvenliği denetimlerini artırıyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 09:41
Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal

Adana, kebabın simgesi olarak bilinirken, yaşanan son skandallar şehri derinden sarstı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları devam ederken, Adana’da at ve eşek eti skandalları gündeme geldi. Bu durum, kentte hem esnafı hem de vatandaşları tedirgin etti.

Halkın Sağlığı Tehlikede

İlgili bakanlığın denetimlerini artırması beklenirken, Adana'nın Seyhan ilçesi'nde faaliyet gösteren "Can Et" adlı işletmenin dana eti adı altında at ve eşek eti sattığı iddiası, şehri büyük bir şoka uğrattı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bakanlık listesi, gıda sahtekarlığının boyutunu gözler önüne serdi.

3 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi

Son bir haftada, Yüreğir ilçesi'nde yapılan bir operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirdi. İlk incelemeler, ele geçirilen etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olduğunu gösteriyor. İlgili birimler tarafından el konulan etlerle ilgili olarak iki şüphelinin yasal işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Kent İtibarı Sarsılıyor

Önceki Mart ayında Bahçelievler Mahallesi'nde dere yatağında çok sayıda at ve eşek kemiğinin bulunması, kentte büyük bir tartışma yarattı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaşananları sert bir dille eleştirerek, "Zabıtanın görevini yapmasını istiyoruz. Eğer yapamıyorsa, Tarım İl Müdürlüğü’ne devretsin" dedi. Yağmur, Adana’nın itibarını koruma çağrısında bulundu.

Adana’nın İtibarı İçin Birleşme Çağrısı

"Kebap denildiği zaman akla gelen yer Adana’dır. Bu nedenle kimsenin bu ismi kötüleme hakkı yoktur," diyen Yağmur, bir grup kurulmasını ve Adana’yı tertemiz hale getirme çalışmalarının hızlandırılmasını önerdi. İlgililer denetimlerin artırılması ve sorumluların cezalandırılması için harekete geçilmeli.

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