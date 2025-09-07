DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.231,43 -1,01%

Adana'da kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılardan 2'si tutuklandı

Adana Pozantı'da kendilerini polis diye tanıtan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı; mağdur 693 bin TL ve yaklaşık 600 bin lira değerinde altınını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:41
Adana'da kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılardan 2'si tutuklandı

Adana'da kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılardan 2'si tutuklandı

Pozantı'da FETÖ bahanesiyle para ve altın istediler

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin telefonla aradıkları 68 yaşındaki bir kişiden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla evindeki para ve altınları istediği belirtildi.

Mağdurun şüphelilere gönderdiği 693 bin lira ile yaklaşık 600 bin lira değerindeki altınını teslim etmesinin ardından dolandırıldığını fark edip şikayette bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.M.Y. ile Y.E.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı
2
Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti
4
Güney Kore: ABD'de Gözaltına Alınan İşçiler İçin Görüşmeler Sonuçlandı
5
Gazze'de 1,5 Yaşındaki Ali Abluka ve Açlıkla Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
6
YTB Gençlik Kampları: 58 Ülkeden Gençler İstanbul'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Dedi
7
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı