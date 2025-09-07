Adana'da kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılardan 2'si tutuklandı

Pozantı'da FETÖ bahanesiyle para ve altın istediler

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin telefonla aradıkları 68 yaşındaki bir kişiden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla evindeki para ve altınları istediği belirtildi.

Mağdurun şüphelilere gönderdiği 693 bin lira ile yaklaşık 600 bin lira değerindeki altınını teslim etmesinin ardından dolandırıldığını fark edip şikayette bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.M.Y. ile Y.E.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.