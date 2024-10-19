DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.468,45 0,36%

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:37
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Adana'da Motosiklet Kazası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücüsü ciddi yaralanmalar aldı. Erkan H. isimli sürücünün, KT 491 plakalı motosikletiyle Fuzuli Caddesi'nde seyir halindeyken Ahmet N.T.'nin kullandığı 01 SAA 227 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Çarpışmanın ardından motosikletin savrulması sonucu Erkan H. ağır yaralarla yere düştü. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erkan H.'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısırlı Yönetmen Abu Bakr Shawky Boğaziçi Film Festivali'nde
2
Almanya Başbakanı Scholz'tan Türkçe Mesaj
3
İsrail Ordusu, Netanyahu'nun Konutunu Hedef Alan İHA'yı Açıkladı
4
İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi
5
Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’