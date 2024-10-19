Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Adana'da Motosiklet Kazası
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücüsü ciddi yaralanmalar aldı. Erkan H. isimli sürücünün, KT 491 plakalı motosikletiyle Fuzuli Caddesi'nde seyir halindeyken Ahmet N.T.'nin kullandığı 01 SAA 227 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza Anı ve İlk Müdahale
Çarpışmanın ardından motosikletin savrulması sonucu Erkan H. ağır yaralarla yere düştü. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Hastaneye Kaldırıldı
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erkan H.'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.