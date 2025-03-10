Adana'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki İbrahim K. hayatını kaybetti. Olay, Baraj Caddesi'nde İbrahim K. idaresindeki 01 AOV 871 plakalı motosikletten, C.A. (38)'nın kullandığı 01 ALC 748 plakalı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan ağır yaralı olan İbrahim K., Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü C.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.