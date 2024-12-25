Adana'da Motosiklet Yangını: Arızalı Araç Ateşe Verildi

Adana'da Skandal: Motosiklet Ateşe Verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Burak Açıkgöz isimli vatandaş, sürekli arızalandığını düşündüğü motosikletini yenisiyle değiştirilmediği gerekçesiyle ateşe verdi.

Olayın Detayları

Açıkgöz, bir süre önce satın aldığı motosikletin defalarca arıza çıkardığını iddia ederek, Atatürk Caddesi'ndeki satış yerine başvurdu. 12 Aralık'ta 100 bin liraya satın aldığı motosikletinin arızalarının giderilmediğini belirten Açıkgöz, firmanın değişim talebini kabul etmemesi üzerine sinirlenerek motosikletini ateşe verdi.

Yangın Müdahelesi ve İddialar

Motosikletin alev almasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Açıkgöz, motosikletinin gürültülü çalışması nedeniyle 2 ayrı serviste toplam 4 kez bulunarak arızasının giderilmediğini ve bu süreçte 1200 lira masraf yaptığını öne sürdü.

Açıkgöz, motosikletini satın aldığı firmadan yardım alamadığını ve firma yetkililerinin kendisine, "Sana silah zoruyla mı sattık?" şeklinde cevap verdiklerini ifade etti. Açıkgöz, "101 bin 200 lira tutarındaki masrafım karşılanana kadar hakkımı aramaya devam edeceğim." dedi.

Olay, halk arasında büyük yankı uyandırırken, motosikletin ateşe verilmesi basın mensupları tarafından da kaydedildi.

Adana'da bir kişi, sürekli arızalandığını iddia ettiği motosikletini yenisiyle değiştirilmediği gerekçesiyle ateşe verdi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yanan motosiklete müdahale etti.

Adana'da bir kişi, sürekli arızalandığını iddia ettiği motosikletini yenisiyle değiştirilmediği gerekçesiyle ateşe verdi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yanan motosiklete müdahale etti.