Adana'da Otoyolda Park Halindeki Tankere Arkadan Çarpan Otomobil: 2 Yaralı
Kaza ve müdahale detayları
Adana’da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GSK 566 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tankere arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana’da otomobilin otoyolda park halinde bulunan tankere arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.