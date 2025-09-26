Adana'da Otoyolda Park Halindeki Tankere Arkadan Çarpan Otomobil: 2 Yaralı

TAG Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında 34 GSK 566 plakalı otomobil park halindeki tankere arkadan çarptı; 2 kişi yaralandı, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:36
Kaza ve müdahale detayları

Adana’da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GSK 566 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tankere arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

