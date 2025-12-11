DOLAR
Uzman Uyardı: Karbonmonoksit 'Bir Anda Öldürebilir' — Soba ve Doğalgazda Tedbir

Dr. İsa Çatalkaya, karbonmonoksitin kokusuz ve renksiz olduğunu, kısa sürede ölümcül olabileceğini belirterek soba ve doğalgaz kullanılan ortamlarda dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:04
Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanından kritik uyarılar

Dr. İsa Çatalkaya, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çekti. Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Çatalkaya, kokusuz, renksiz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi neredeyse imkânsız olan karbonmonoksitin kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Çatalkaya, karbon kaynağı içeren yakıtların tam yanmamasıyla ortaya çıkan gazın ilk etapta baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi hafif belirtilerle başlayabildiğini; zamanla çarpıntı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ağır tabloların gelişebileceğini belirtti.

Uzman, gazın kandaki oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak dokulara oksijen ulaşmasını engellediğini, özellikle beyin ve kalbin hızla etkilendiğini aktardı. Tedavi sürecinde hastalara yüzde yüz oksijen verildiğini ve bu sayede karbonmonoksitin kandaki taşıyıcılardan uzaklaştırıldığını söyledi.

Çatalkaya, soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan tüm cihazların düzenli bakımının şart olduğunu; lodoslu havalarda soba yakılan odalarda kesinlikle uyunmaması gerektiğini, yakıt kullanımı sonrası ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini kaydetti. Her türlü yakıtın tam yanmaması hâlinde karbonmonoksit oluşabileceğini hatırlattı.

Son olarak Çatalkaya, karbonmonoksitin fark edilmesinin zor olduğunu ve belirtiler ortaya çıktığında çoğu zaman geç kalınabildiğini ifade ederek, "Tedaviden önce korunmak en etkili yöntemdir" dedi.

