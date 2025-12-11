İBB Meclisi'nde İSBİKE Tartışması: Çöpe Atılan Bisikletler Gerginlik Yarattı

Saraçhane'de yapılan oturumda AK Parti ile CHP üyeleri arasında sert tartışma ve ara

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı 3’üncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda gündeme damga vuran konu, hurdaya dönen ve İBB tarafından çöpe atıldığı iddia edilen İSBİKE bisikletleri oldu.

AK Parti Esenler Meclis Üyesi Abdullah Aksu söz alarak son dönemdeki uygulamaları eleştirdi. Aksu'nun konuşmasına, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan cevap verdi. Diğer meclis üyelerinin de söz almak istemesi üzerine tartışma alevlenince, başkan oturuma ara verdi.

Kürsüde konuşan Abdullah Aksu, şunları söyledi: "2018 ve 2019 yıllarında mükemmel bir şekilde işleyen sistem 2019’dan sonra gerilemeye başlıyor. 2020, 2021, 2022 yıllarında yönetim zafiyetinden dolayı her yıl yüzlerce bisiklet çöpe gidiyor. 2023 yılına gelindiğinde koskoca İBB pes ediyor. 2023’te bir açıklama yapıyorlar. ‘Biz bisikletleri toplamaya karar verdik. Bisikletlerin bakım onarımı yaptıktan sonra tekrar İstanbul’un hizmetine sunacağız’ diyorlar. 2 buçuk senede bisikletlerin tamir ve bakımını yapamıyorlar. 3 bin adet aldıkları bisikletleri, bin 100 taneye düşürüyorlar. Onları da geçtiğimiz günlerde milletin gözünün içine baka baka Kartal’daki depolarda ezdiler, hurdaya çıkardılar."

Aksu, CHP sözcüsünün açıklamalarına ve sosyal medyadaki paylaşımlara tepki gösterdi. Bisikletlerin tekinin 30 bin TLye alınmadığını vurgulayan Aksu, "Siyaset yapacağız diye insanları yanıltmaya gerek yok. Belediyeye bisiklet sistemi kurmak bisikletçiler çarşısından bisiklet almaya benzemiyormuş. 5-6 yılda bu işi buraya nasıl getirdiniz? İstanbul’un kaynakları ile alınan ve CHP yönetimi ile çöp edilen binlerce bisikletin sorumluları hakkında lütfen gerekeni yapın. Bu konuda kurum içi idari soruşturma dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemleri bence başlatmalısınız" dedi.

