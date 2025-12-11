Afyonkarahisar’da Zihinsel Engelli Adamın Ölümü: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Bolvadin’e bağlı Derekarabağ köyünde şüpheli ölüm

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde, 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş dün sabah evinde hareketsiz halde bulundu. Aile üyelerinin 112’yi araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede Aktaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen soruşturmada, Aktaş’ın vücudunda farklı noktalarda darp izleri tespit edildi. Bu bulgu üzerine Aktaş’ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından yenge H.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, baba K.A. ve ağabeyi B.A. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından her iki şüpheli mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ve oğul mahkeme çıkışında cezaevine götürülürken, gazetecilerin olayın nedeni sorularına cevap vermediği bildirildi.

Aile üyelerinin daha önce de akrabaya şiddet uyguladığı iddiaları bulunduğu, bazı köy sakinlerinin bu durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttuğu ve Aktaş’ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı belirtildi. Ancak Aktaş, bakımevine yerleştirilemeden hayatını kaybetti.

