Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne Katıldı — Türkiye’den Diplomasi Mesajı

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne katıldı; Türkiye diplomasiyle adil ve kalıcı barışı destekliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesine çevrimiçi olarak katıldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirvedeki katılımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne katıldık. Ukrayna’daki savaşın kritik eşikte olduğu bu dönemde, adil ve kalıcı barış için tüm paydaşlarla güçlü diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla iletişim kurabilen, güvenilir ve etkili bir liderlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında gerçekleştirilmekte olan temasların, bu sürece çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye olarak; bölgemizde istikrarı, güvenliği ve barışı tesis edecek her yapıcı girişimi desteklemeye devam edeceğiz"

Yılmaz’ın açıklaması, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve barışa yönelik diplomatik çabalarını ve Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

