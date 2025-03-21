Adana'da Özel Eğitim Merkezinden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Olayı ve Tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, zanlı kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Olayın Detayları

3 Mart'ta, Seyhan Mahallesi'ndeki eğitim merkezine yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizleyen şüpheli, pencereden içeri girdi. Zanlı, içerideki odalarda dolaşarak toplamda 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, bir güvenlik kamerası kayıt cihazı ve 300 lira çaldı.

Polisin Hızlı Müdahalesi

İhbarın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalarda, kimliği belirlenen Ş.Ö., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele Geçirilen Eşyalar ve Tutuklama

Ş.Ö.’nün evinde gerçekleştirilen aramada, çalınan eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının pencereden girip, odalarda dolaşarak elektronik eşyaları çalması net bir şekilde görüldü. Ayrıca, öğretmenler odasında askıda bulunan bir bez çantayı kafasına geçirerek gizlenmeye çalıştığı ve merkezden ayrıldıktan sonra çevredeki başka iş yerlerinin güvenlik kamerasına yakalandığı tespit edildi.