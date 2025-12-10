SUBÜ'de "Körüm ama Nankör Değilim" — Savaş Saygılı'dan Mizah ile Farkındalık

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinlikte, görme engelli Savaş Saygılı yaşam deneyimlerini ve karşılaştığı zorlukları öğrencilerle paylaştı.

Deneyimler mizahla anlatıldı

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Savaş Saygılı, "Körüm ama Nankör Değilim" başlıklı etkinlikte görme engellilerin günlük yaşam deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları mizahi öğelerle anlattı. Konuşmasında farkındalık mesajları veren Saygılı, öğrencilerle samimi bir paylaşım gerçekleştirdi.

Empati ve toplumsal sorumluluk vurgusu

Program sonunda Saygılı’ya teşekkür belgesi takdim eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı, engellilik konusunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak empati kültürünün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Atalı, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Bu nedenle toplumsal duyarlılığı artırmak, empati kurmak ve farkındalık geliştirmek hem bireysel hem de kurumsal bir görevdir. Savaş Bey’in paylaşımları bu bilincin güçlenmesine değerli katkılar sundu. Kazandırdığı perspektif için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

