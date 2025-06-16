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Adana'da Pikap Sulama Kanalına Devrildi: Baba ve İki Kızını Kaybetti

Adana'da sulama kanalına devrilen pikapta, baba Metin Yıldırım ve iki kızı hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:47
Adana'da Pikap Sulama Kanalına Devrildi: Baba ve İki Kızını Kaybetti

Adana'da Trajik Kaza: Pikap Sulama Kanalına Devrildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Mürseloğlu Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, sulama kanalına devrilen bir pikapta bulunan baba ile iki kızı hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, pikabın devrilmesi üzerine acil durum ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine hızlı bir şekilde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da desteğiyle birlikte, pikaptaki baba Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ı sudan çıkarmayı başardı. Ancak yapılan kontrollerde, maalesef baba ve iki kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından, cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, yakınlarına teslim edilmek üzere hazırlandı.

Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı hayatını kaybetti. Cenazeler...

Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı hayatını kaybetti. Cenazeler, Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlığında toprağa verildi.

Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı hayatını kaybetti. Cenazeler...

Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı hayatını kaybetti. Cenazeler, Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlığında toprağa verildi.

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