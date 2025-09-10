Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Adana'da restorana tabancayla ateş açılması sonucu garson N.Y. (44) yaralandı. Yakalanan A.K. (17) tutuklandı, olayda bir tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:06
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, garson N.Y. (44) bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay ve müdahale

Saldırının ardından restoranda bulunan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı N.Y., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı ve tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırma sonucu olayın zanlısı A.K. (17)'yi yakaladı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi ve şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

