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Adana'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Çukurova'da meydana gelen kazada bir otomobil şarampole devrildi, sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:59
Adana'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Adana'da Trafik Kazası

Adana'nın Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, iki otomobilin çarpışmasının ardından bir araç şarampole devrildi. Kaza sonrasında yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Gelişimi

Henüz kimliği belirlenemeyen iki otomobil, sürücülerinin yönetimindeki araçlarla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, araçlardan biri yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlandı. İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücüyü hızlı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı Sürücünün Durumu

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları ve diğer sürücülerin durumu ise hala netlik kazanmadı.

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