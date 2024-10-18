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Adana'da Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki kişi motosikletli saldırganların hedefi oldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:07
Adana'da Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Adana'da Silahlı Saldırı Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Şehitduran Mahallesi'nde yolda yürüyen iki kişiye motosikletli kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarında kaydedildi.

Saldırı Anı ve Sonrası

Görüntülerde, yolda yürüyen bu iki kişinin aniden saldırıya uğradığı görülmektedir. Neyse ki, saldırı sırasında kurşunların hedefi olmaktan kurtuldular. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, hemen ardından olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı.

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden polis, bu tür olayların önlenmesi noktasında gerekli adımların atılacağını belirtti.

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