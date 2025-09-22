Adana'da Tırdan 97 Ruhsatsız Tabanca Çıkarıldı — Sürücü C.K Tutuklandı

Adana'da Tırdan 97 Ruhsatsız Tabanca Çıkarıldı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi operasyonu
Adana'da polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.
Araçta yapılan detaylı incelemede, çeşitli yerlere gizlenmiş halde toplam 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
