Adana'da Tırdan 97 Ruhsatsız Tabanca Çıkarıldı — Sürücü C.K Tutuklandı

Adana'da durdurulan plakası öğrenilemeyen tırda 97 ruhsatsız tabanca bulundu; sürücü C.K sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:57
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi operasyonu

Adana'da polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

Araçta yapılan detaylı incelemede, çeşitli yerlere gizlenmiş halde toplam 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince 97 ruhsatsız tabanca ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

