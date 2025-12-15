Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi öğrencileriyle birlikte Gastro Sincan'da Yerli Malı Haftası'na özel aşure etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler profesyonel mutfakta birbirinden lezzetli aşureler hazırladı; programın amacı paylaşma ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarmak olarak açıklandı.

Etkinlik kapsamında otizmli bireylerin yaptığı el emeği seramik ürünler ve resim çalışmaları da davetlilerin beğenisine sunuldu.

Başkan Ercan'ın Mesajı

Başkan Ercan programda yerli ve milli değerlerin önemine değindi ve şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli ve milli savunma sanayiinde biliyorsunuz çok önemli bir konumdayız. Bu yerli malı haftasını da sizin gibi özel kardeşlerimle kutladığımız için çok mutluyum. Bütün gençlerimize ve çocuklarımıza ve ailelerine buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Paylaşmanın ve yerli üretimin kıymeti sizlerle daha da anlam kazandı. İyi ki varsınız" dedi.

Etkinlikle hem yerli üretime dikkat çekildi hem de otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarının önemi tekrar vurgulandı.

SİNCAN BELEDİYESİ YERLİ MALI HAFTASI’NI GASTRO SİNCAN’DA DÜZENLENEN ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE KUTLADI.