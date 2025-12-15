DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi öğrencileriyle Gastro Sincan'da Yerli Malı Haftası'na özel aşure yapıp yerli üretim ve paylaşma ruhunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:24
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi öğrencileriyle birlikte Gastro Sincan'da Yerli Malı Haftası'na özel aşure etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler profesyonel mutfakta birbirinden lezzetli aşureler hazırladı; programın amacı paylaşma ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarmak olarak açıklandı.

Etkinlik kapsamında otizmli bireylerin yaptığı el emeği seramik ürünler ve resim çalışmaları da davetlilerin beğenisine sunuldu.

Başkan Ercan'ın Mesajı

Başkan Ercan programda yerli ve milli değerlerin önemine değindi ve şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli ve milli savunma sanayiinde biliyorsunuz çok önemli bir konumdayız. Bu yerli malı haftasını da sizin gibi özel kardeşlerimle kutladığımız için çok mutluyum. Bütün gençlerimize ve çocuklarımıza ve ailelerine buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Paylaşmanın ve yerli üretimin kıymeti sizlerle daha da anlam kazandı. İyi ki varsınız" dedi.

Etkinlikle hem yerli üretime dikkat çekildi hem de otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarının önemi tekrar vurgulandı.

SİNCAN BELEDİYESİ YERLİ MALI HAFTASI’NI GASTRO SİNCAN’DA DÜZENLENEN ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE...

SİNCAN BELEDİYESİ YERLİ MALI HAFTASI’NI GASTRO SİNCAN’DA DÜZENLENEN ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE KUTLADI.

SİNCAN BELEDİYESİ YERLİ MALI HAFTASI’NI GASTRO SİNCAN’DA DÜZENLENEN ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi