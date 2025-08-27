DOLAR
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı; 220 gr sentetik uyuşturucu, 400 hap, 20 gr esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:46
Operasyon ve ele geçirilenler

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet, Onur ve Bahçeşehir mahalleleri ile Sarıçam'daki Gültepe Mahallesi ve Yüreğir'deki Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki 5 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 220 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar M.K, U.U, E.D, A.S, M.Ç, U.O. ve S.A olarak kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, U.U, E.D, A.S, M.Ç. ve U.O. tutuklandı; S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntü

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, arama yapılan bir evde sentetik uyuşturucunun bir kısmının kuru fasulye dolu plastik bir kovada saklandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

