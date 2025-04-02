Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Evinde Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan bir sanığa toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 16 bin 660 lira adli para cezası da eklenen hüküm, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Duruşma Detayları

Duruşmaya tutuklu sanık H.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, 2 Şubat 2024 tarihinde Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde, poşete gizlenmiş 8,02 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan sanığın, daha önce benzer suçlardan kaydının bulunduğu ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Savcı, sanığın evinde hassas bir terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulunduğunu da kaydederek, H.E.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması

Sanık H.E., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak, mahkeme heyeti duruşma sonrası sanığı yine 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.