Adana'da Yankesici Bekçinin Cebinden Telefon Çaldı — Güvenlik Kamerası Kayıtları

Adana'da yankesicilik anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bekçinin cebinden telefon çalındı, zanlı yakalandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesinde yapımı devam eden bir binanın bekçisi İsmet A, güvenlik görevi yaptığı yerde uyuduğu sırada cebindeki telefonun çalındığını polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntü analizinde, bekçinin koltukta uyuduğu sırada yanına gelen ve cebindeki telefonu alan kişinin Ömer Kumak (55) olduğu tespit edildi. Zanlının hakkında, "yankesicilik" ve "hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin geniş kapsamlı çalışması sonucu yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden zanlının, cep telefonunu satıp elde ettiği parayı harcadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sokaktan geçtiği sırada uyuyan bekçinin çantasını kontrol ettiği, bir süre yanında oturduktan sonra bekçinin cebinden telefonu alıp bölgeden uzaklaştığı görülüyor.