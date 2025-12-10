Bursa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Olay, saat 11.30 sıralarında Yoluçatı Mahallesi, çevre yolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 42 RU 205 plakalı, şeker pancarı yüklü tır kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen iki araca çarptı.

Tır önce Çetin Serbest yönetimindeki 16 KG 775 plakalı hafif ticari araca, ardından 16 AJH 088 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Yaralıların durumu ve kayıp

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 43 yaşındaki Çetin Serbest ağır yaralandı. Kamyonette bulunan Ö.B. (25) ve H.B. (26) ile tır sürücüsü Hasan Y. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Çetin Serbest, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat çalışmalarına devam ediyor. Olayın nedenine ilişkin detaylar yetkililerce inceleniyor.

BURSA’DAKİ TIR KAZASINDA ACI HABER GELDİ... 1 ÖLÜ 3 YARALI