Adana'daki Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın: 6 İş Yeri Kül Oldu

Adana'daki Yangın Olayı

Adana'nın Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde meydana gelen yangında, 6 iş yeri ağır hasar aldı.

İtfaiye ve Acil Ekipler Olay Yerinde

Yangın, site içerisindeki bir iş yerinde çıktığı bilgisinin alınması sonrası, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Yangının Yayılması ve Müdahale

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine sıçraması sonucu, duruma müdahale etmek üzere takviye itfaiye ekipleri ve bir Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgeye yönlendirildi. Yangına yapılan müdahale yaklaşık 3 saat sürdü.

Ambulans ve Yaralılar

Yangın sırasında duman nedeniyle etkilenen 2 itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, olayın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre, 6 iş yerinin tamamen kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.