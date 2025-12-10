PepsiCo Türkiye 'Bir Damla Bir Dünya' ile 1,6 milyar litre su tasarrufu hedefliyor

PepsiCo Türkiye 'Bir Damla Bir Dünya' ile suyu doğaya geri kazandırıyor

PepsiCo Türkiye, Net Su Pozitif vizyonu kapsamında, Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle yürüttüğü Bir Damla Bir Dünya projesiyle fabrikalarında kullandığı suyu doğaya geri kazandırma çalışmalarını hızlandırıyor. Proje, Türkiye'de su riski yüksek bölgelerde kapsamlı bir dönüşüm sağlamayı amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Bir Damla Bir Dünya Projesi, tarımsal üretimde su riskini azaltmayı, suyun verimli kullanımını yaygınlaştırmayı ve fabrikaların bulunduğu havzalarda suyu geri kazandırmayı hedefliyor. Proje 60 milyon TL’nin üzerinde bir bütçeyle hayata geçirildi.

Doğa Koruma Merkezi verilerine göre, 2024 yılı sonunda 735 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Projenin 2025 yılı sonunda toplam tasarrufun 1,6 milyar litreye ulaşması ve bunun 674 olimpik havuza karşılık gelmesi bekleniyor.

Saha uygulamaları: Eğitim ve modern sulama teknikleri

Adana, Mersin, Manisa ve İzmir’deki çiftçilere yönelik uygulamalarda modern sulama teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları önceliklendirilmiş durumda. Çiftçilere verilen eğitimlerde; tasarruflu sulama yöntemleri, basınçlı sulama sistemleri, doğru sulama zamanlaması, bitki ve toprak özelliklerine uygun sulama teknikleri ve topraktaki organik maddeyi artırma gibi yöntemler öğretiliyor.

Proje kapsamında tarlarda yaklaşık 3 bin dekara yakın alanda damla sulamanın yaygınlaştırılmasına destek veriliyor; böylece fabrikaların bulunduğu havzalarda suyun geri kazandırılması sağlanıyor.

Yetkililerden değerlendirmeler

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay projeye ilişkin şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler’in 2024 Dünya Su Gelişimi Raporu, son 20 yılda 1,4 milyar kişinin kuraklık ve suyla ilgili konulardan doğrudan etkilendiğini ortaya koyuyor. Yalnızca bu rakam bile, suyun geleceğinin artık küresel risk sıralamalarında neden en üst basamaklarda yer aldığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu tablo yalnızca ekosistemlerin değil, gıda güvenliğinin, toplumsal yaşamın ve ekonomik istikrarın da tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor. Su artık sadece çevresel bir konu değil; herkes için ortak, acil ve hayati bir mesele. Bu nedenle suyu korumak hem ülkeler hem de şirketler için önemli hale geldi.”

Günay ayrıca projeyle elde edilen somut sonuçları şöyle aktardı: “Manisa, İzmir ve Tarsus’ta yapılan damla sulama uygulamalarıyla 2024 yılında Manisa fabrikasında kullandığımız suyun yüzde 100’ünü, İzmir’de yüzde 94’ünü, Tarsus’ta ise yüzde 58’ini doğaya geri kazandırdık. 2023 ve 2024 yıllarında 735 milyon litre su tasarrufunda bulunduk. 2025 yılı itibariyle bu rakamın 1.6 milyar litreyi bulması için çalışıyoruz. Böylece 674 olimpik havuza karşılık su tasarrufu yapılmasını desteklemiş olacağız. Bu somut sonuçlar, su yönetimini stratejik bir öncelik olarak ele aldığımızın ve sahada gerçek etkiler ürettiğimizin en net göstergesi. Önümüzdeki dönemde projeyi daha fazla bölgeye yayarak hem doğaya hem de yerel üreticilere destek vermeye kararlıyız.”

Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı ise projeyi değerlendirirken, “Önümüzdeki dönemde en çok tartışacağımız konulardan biri su sorunu olacak. Bir yandan iklim krizinden kaynaklı kuraklık, diğer yandan suyun yanlış kullanımı su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Su yönetimi artık yalnızca bir çevre meselesi değil; doğrudan sosyoekonomik etkileri olan bir konu haline geldi. Bu noktada tarım sektörü hem su tüketimindeki yüzde 79’luk payı hem de su verimliliği için sunduğu potansiyel çözümler nedeniyle en kritik sektörlerden biri. Ancak sürdürülebilirliği ve su verimliliğini gözetmeyen, en yüksek hasılata odaklanmış bir üretim modeli ile bu dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değil. Bunun için su verimliliği ve üretim arasında bir denge kuran modeller ve bunların hayata geçmesini sağlayacak güçlü iş birliklerine ihtiyaç var. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar çiftçi, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güzel bir örneğini ortaya koymuştur” dedi.

Gelecek planı

PepsiCo Türkiye, Bir Damla Bir Dünya Projesi ile üretim süreçlerinde ve tedarik zincirinde su riskini azaltma kararlılığını sürdürüyor. Şirket, Net Su Pozitif hedefi doğrultusunda suyu koruyan, verimliliği artıran ve uzun vadeli fayda sağlayan projelere yatırım yapmaya devam edecek.

