Adana'dan Madagaskar'a yardım: Gönüllü Vesileler Derneği'nden ev, su ve sağlık projeleri

Adana'dan Madagaskar'a yardım eli: Gönüllü Vesileler Derneği projeleri

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ta, halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çok sayıda proje yürütüyor. Dernek, binlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve temel hizmetler ulaştırıyor.

Hedeflenen çalışmalar ve saha uygulamaları

Derneğin yürüttüğü başlıca projeler arasında ev inşası, süt keçisi dağıtımı, su kuyuları açılması ve sağlık hizmetlerinin sağlanması yer alıyor. Ayrıca çocuklara yönelik kıyafet, ayakkabı, şeker ve oyuncak dağıtımlarıyla da yerel çocukların yüzleri gülüyor.

Dernek yetkilileri, Madagaskar'da açlık ve yoksulluğun yüksek olduğu bölgelerde sürdürülebilir destek sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor.

Saha hizmetleri ve dağıtım noktaları

Kurucu başkan Ahmet Temel, AA muhabirine derneğin ada ülkesindeki iki farklı şehirde bulunan 9 dağıtım merkezi aracılığıyla her gün yemek ve ekmek ikramında bulunduklarını söyledi. Temel, yardım çalışmalarının çocuklara özel etkinliklerle desteklendiğini ve her yıl binlerce kişiye kıyafet yardımı yapıldığını vurguladı.

Temel, Madagaskar'daki faaliyetleri kapsamında Toliara şehrinde bir sağlık merkezi kurduklarını ve burada "Kurduğumuz sağlık merkezinde ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi. Ayrıca köylerde su kuyuları açıldığını, iklimin elverişli olduğu bölgelerde hayvancılık yapamayan ailelere yönelik süt keçisi dağıtımıyla yerel halkın kendi kendine yetebilmesine katkı sağlandığını aktardı.

Sosyal medya ve bağış desteği

Temel, çalışmaların sosyal medyada paylaşıldığını ve "Çalışmalarımızı sosyal medyada vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Yüce Türk halkı buna duyarsız kalmıyor, yardımda bulunuyorlar. Biz de bunu buradaki insanlara ulaştırıyoruz." sözleriyle destekçilerine teşekkür etti.

Derneğin projeleri, Madagaskar'ın en yoksul bölgelerinde temel ihtiyaçlara doğrudan müdahale ederek yaşam standartlarının yükseltilmesine odaklanıyor.

