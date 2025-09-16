Adana Hukuk ve Dayanışma Platformu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek

Adana Hukuk ve Dayanışma Platformu üyeleri, Adana Adliyesi önünde Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yaptı; filoya 44 ülkeden gönüllülerin katıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:30
Adana Hukuk ve Dayanışma Platformu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek

Adana Hukuk ve Dayanışma Platformu'ndan Destek

Adana Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması

Adana Hukuk ve Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Adana Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan avukat Üzeyir Dönmez, İsrail'in Gazze'de uyguladığı abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının, canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'nu yürekten selamlıyor ve destekliyoruz. Bu girişim sadece insani yardım ulaştırmakla sınırlı değildir, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan onurunun yeniden inşası için verilen meşru bir mücadeledir. Filoya karşı yapılacak her türlü saldırı, uluslararası hukuka ve insanlığa karşı işlenmiş yeni suç olacaktır."

Dönmez, filoya 44 ülkeden gönüllülerin katıldığını da belirtti. Basın açıklamasının ardından Adana Hukuk ve Dayanışma Platformu üyeleri dağıldı.

