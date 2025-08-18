DOLAR
Adana İmamoğlu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe'de çıkan orman yangını, gece süren müdahaleyle kontrol altına alındı; 182 personel ve çok sayıda araç görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 08:41
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün saat 15.57'de Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü müdahale ile kontrol altına alındı.

Müdahale Detayları

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soruşturma ve Sağlık Durumu

İlk incelemede yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor; jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

