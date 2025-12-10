ÖNEM Projesi Doğanşehir'de 'Ben de Varım' ile Öğrenci-Hami Buluşması

ÖNEM Projesi Doğanşehir'de 'Ben de Varım' Etkinliğiyle Buluştu

Malatya Valisi Seddar Yavuz öncülüğünde yürütülen ÖNEM Projesi (Özel Nedenlerin Engelleri İle Mücadele), Doğanşehir'de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Proje kapsamında düzenlenen "Ben de Varım" etkinliği, öğrenciler ile okul hamilerini bir kahvaltı programında bir araya getirdi.

Koordinasyon ve Amaç

Etkinlik, Doğanşehir Belediyesi ile Doğanşehir Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Buluşma, projenin temel hedeflerinden biri olan öğrenci-hami ilişkisini güçlendirme misyonunu başarıyla hayata geçirdi.

Protokol ve Katılımcılar

Programa ilçe protokolünden ve eğitim camiasından isimler katıldı. Etkinlikte yer alanlar arasında İlçe Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Emine Çakmak, daire amirleri ve öğrencilere destek veren okul hamileri bulunuyordu.

Kahvaltı vesilesiyle bir araya gelen öğrenciler ve hamiler, samimi bir ortamda sohbet ederek karşılıklı deneyimlerini paylaştılar. Etkinliğin, öğrencilerin motivasyonunu artırma ve onlara destekleyici bir çevre sunma açısından önemli olduğu vurgulandı.

ÖNEM Projesi'nin bu tür buluşmalarla öğrenci-çevre ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesi hedefleniyor.

