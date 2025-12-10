DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.747,83 0,28%
BITCOIN
3.924.514,18 0,98%

ÖNEM Projesi Doğanşehir'de 'Ben de Varım' ile Öğrenci-Hami Buluşması

Malatya Valisi Seddar Yavuz öncülüğündeki ÖNEM Projesi kapsamında Doğanşehir'de düzenlenen 'Ben de Varım' etkinliği, öğrenciler ve okul hamilerini kahvaltıda buluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:33
ÖNEM Projesi Doğanşehir'de 'Ben de Varım' ile Öğrenci-Hami Buluşması

ÖNEM Projesi Doğanşehir'de 'Ben de Varım' Etkinliğiyle Buluştu

Malatya Valisi Seddar Yavuz öncülüğünde yürütülen ÖNEM Projesi (Özel Nedenlerin Engelleri İle Mücadele), Doğanşehir'de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Proje kapsamında düzenlenen "Ben de Varım" etkinliği, öğrenciler ile okul hamilerini bir kahvaltı programında bir araya getirdi.

Koordinasyon ve Amaç

Etkinlik, Doğanşehir Belediyesi ile Doğanşehir Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Buluşma, projenin temel hedeflerinden biri olan öğrenci-hami ilişkisini güçlendirme misyonunu başarıyla hayata geçirdi.

Protokol ve Katılımcılar

Programa ilçe protokolünden ve eğitim camiasından isimler katıldı. Etkinlikte yer alanlar arasında İlçe Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Emine Çakmak, daire amirleri ve öğrencilere destek veren okul hamileri bulunuyordu.

Kahvaltı vesilesiyle bir araya gelen öğrenciler ve hamiler, samimi bir ortamda sohbet ederek karşılıklı deneyimlerini paylaştılar. Etkinliğin, öğrencilerin motivasyonunu artırma ve onlara destekleyici bir çevre sunma açısından önemli olduğu vurgulandı.

ÖNEM Projesi'nin bu tür buluşmalarla öğrenci-çevre ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesi hedefleniyor.

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ’UN ÖNDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÖNEM PROJESİ (ÖZEL NEDENLERİN ENGELLERİ İLE...

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ’UN ÖNDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÖNEM PROJESİ (ÖZEL NEDENLERİN ENGELLERİ İLE MÜCADELE), DOĞANŞEHİR’DE ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ’UN ÖNDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÖNEM PROJESİ (ÖZEL NEDENLERİN ENGELLERİ İLE...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor
2
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
4
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
5
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
6
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
7
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı