Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki 11 Yaşındaki Adnan’ı Ziyaret Etti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da amcasının yanında uygunsuz koşullarda yaşayan ve kardeşleriyle devlet korumasına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:43
11 yaşındaki engelli çocuk kuruluşunda incelendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da amcasının yanında uygun olmayan koşullarda bulunduğu ihbarı üzerine iki kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı kaldığı kuruluşta ziyaret etti.

Ziyarette Göktaş, yetkililerden Adnan'ın genel sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sunulan psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Uzman personel eşliğinde bakımının sağlandığı belirtilen Adnan ile yakından ilgilenen Bakan, çocuğu tekerlekli sandalye ile kuruluş bahçesinde gezdirdi ve bir süre sohbet etti.

Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek, durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz."

Ziyaret, koruma altındaki çocukların izlemi ve destek hizmetlerinin önemine dikkat çekerken, ilgili kurumların süreci yakından takip etmeye devam edeceği vurgulandı.

