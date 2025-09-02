Adana'nın tescilli lezzetlerini sunan down sendromlu garson Fatih Temel

YAKUP SAĞLAM - Adana'da 20 yaşındaki down sendromlu Fatih Temel, 2 yıldır garsonluk yaptığı restoranda müşterilere kentin coğrafi işaret tescilli Adana kebabı ve şalgamını servis ediyor.

Fadime ve Mehmet Temel çiftinin dördüncü çocuğu olan Fatih, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Lise mezunu olan Fatih Temel, Gönüllü Anneler Topluluğunun desteğiyle yaklaşık iki yıl önce Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda garsonluğa başladı.

Haftanın belirli günlerinde görev yaptığı restoranda, şehir dışından gelen ziyaretçilere Adana'nın coğrafi işaretli lezzetlerini tanıtan Temel, çalışkanlığıyla iş arkadaşlarını, güler yüzüyle de müşterileri mutlu ediyor.

Çalışmayı çok seviyorum

Fatih Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmanın kendisini motive ettiğini söyledi: 'Çalışmayı çok seviyorum. Müşterilerle tokalaşıyor, hal hatır soruyorum. Hoşlarına gidiyor. İş arkadaşlarımın hepsi çalışkan. Şehir dışından gelenlere Adana'mızı anlatıyor ve güzel olduğunu söylüyorum.'

Aileden tam destek

Baba Mehmet Temel, down sendromlu bireylerin ailelerinin çocuklarına güvenmeleri ve evlatlarının toplumla kaynaşmasını sağlamaları gerektiğini dile getirdi. Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Temel, 'Fatih çalışmayı çok seviyor. Ondan çok memnunuz. İyi ki bizim oğlumuz oldu.' dedi.

Müşterilerle ilişkileri takdir topluyor

İşletme şefi Yakup Büyükbayram ise Fatih Temel'in çalışma arkadaşlarına moral kaynağı olduğunu ifade ederek, 'Fatih özverili şekilde çalışıyor, işine de son derece sadık. Müşterilerle çok güzel ilgileniyor. Onu çok seviyoruz. Fatih'in konuşma ve davranış becerileri ileri derecede gelişti.' diye konuştu.