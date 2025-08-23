Adana Sarıçam'da Tanker Trafik Işıklarında Bekleyen Araçlara Çarptı — 2 Yaralı

Adana Sarıçam'da Tankerle Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir tankerin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Muhammed Bahittin A. idaresindeki 34 KL 4436 plakalı tanker kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Bu sırada tanker, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AVF 419 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Yalçın yönetimindeki 01 PB 298 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Emine Buse K. ile Burak K. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya İlişkin İfade ve İnceleme

Kazaya karışan kamyon sürücüsü İsmail Hakkı Yalçın, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tankerin karşı yönden gelip önce otomobile çarparak sürüklemeye başladığını, kendisinin de uzaklaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı. Yalçın, son anda yaptığı manevra ile otomobilin hem kendi kamyonunun hem de tankerin arasında kalmasını engellediğini söyledi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

