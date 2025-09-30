Adana Seyhan'da Atık Biriktirilen Evden İki Traktör Çöp Toplandı

İstiklal Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.Ç'nin (78) evinde biriken atıklar, Seyhan Belediyesi ekiplerince koruyucu kıyafetle çıkarılarak iki traktöre yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:40
İstiklal Mahallesi'nde müdahale

Seyhan Belediyesi ekipleri, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde atık biriktirilen bir eve müdahale etti. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.Ç'nin (78), yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evinde çöp biriktirdiği belirlendi.

Ekipler, koruyucu kıyafet giyip maske takarak eve girdi. Oda, koridor ve bahçede istiflenen atıklar, ekiplerin çalışmasıyla ikametten çıkarıldı.

Çöpler iki traktöre doldurularak bertaraf tesisine götürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekipleri, atık biriktirilen evden iki traktör çöp topladı.

