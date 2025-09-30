Adana Seyhan'da Atık Biriktirilen Evden İki Traktör Çöp Toplandı
İstiklal Mahallesi'nde müdahale
Seyhan Belediyesi ekipleri, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde atık biriktirilen bir eve müdahale etti. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.Ç'nin (78), yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evinde çöp biriktirdiği belirlendi.
Ekipler, koruyucu kıyafet giyip maske takarak eve girdi. Oda, koridor ve bahçede istiflenen atıklar, ekiplerin çalışmasıyla ikametten çıkarıldı.
Çöpler iki traktöre doldurularak bertaraf tesisine götürüldü.
