Adana Valisi Köşger: Eylül'de Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonlarında Kararlı Adımlar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Eylül'de Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonlarında Kararlı Adımlar

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından eylül ayına ilişkin çalışmaların sonuçlarını gazetecilere aktardı.

Kültür ve etkinlikler kentin cazibesini artırdı

Köşger, kentte geçen ay art arda düzenlenen etkinlikler arasında Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı ile Adana Çağdaş Sanat Fuarı'nın yer aldığını ve bunların kentin cazibesini artırdığını vurguladı.

Terör ve organize suçlarla mücadele

Köşger, geçen ay terör örgütlerine yönelik düzenlenen 26 operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını belirterek, "Terörle mücadele kararlılıkla ve hız kesmeksizin devam edecek bir mücadeledir." dedi.

Organize suç yapılarıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yakalanan 39 zanlıdan 15'inin tutuklandığını belirten Köşger, suç örgütlerinin finansal ve lojistik ağlarına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Ruhsatsız silah, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele

Ruhsatsız silah operasyonlarında 272 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve haklarında adli işlem yapılan 324 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda ise 215 operasyonda 204 zanlının tutuklandığını belirten Köşger, "Uyuşturucuyla mücadelede arzı kesmeye, talebi azaltmaya ve rehabilitasyonu desteklemeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 268 operasyonda 47 zanlının cezaevine gönderildiğini aktardı.

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve geri dönüşler

Köşger, kentte geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının eylül ayı itibarıyla 182 bin 883 olarak kaydedildiğini belirtti. "Adana'da 2-3 parti konvoylar halinde gitmek isteyenleri (Suriyeliler) göndermiştik. Şimdi biraz yavaşlamakla birlikte oradaki istikrar devam ettiği sürece geri dönüşlerin artacağını tahmin ediyoruz," dedi.

Vali Köşger, vatandaşların her alanda kendilerini güvende hissetmesinin devletin en büyük vazifesi olduğunu vurguladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, eylül ayındaki çalışmalara ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.