Adana ve Osmaniye'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Adana, Osmaniye ve Hatay'da, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüşler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:24
Adana ve Osmaniye'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Adana ve Osmaniye ile Hatay'da, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri düzenlendi. Filoya 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıktığı belirtiliyor.

Adana

Adana'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, “Gazze'de soykırım var” ve “Gazze ölüyor, insanlık uyuyor” yazılı dövizlerle yürüyüşe geçerek çeşitli sloganlarla İsrail'i protesto etti.

Yürüyüş, merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanında sona erdi. Grup adına burada açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, Küresel Sumud Filosu'nun dünyanın dört bir yanından harekete geçtiğini belirterek “Öfkemizi diri tutalım. İsrail'in filoya saldırması durumunda herkes teyakkuz halinde olsun.” dedi.

Filoyu Tunus'ta karşılamaya hazırlanan Dr. Hüseyin Durmaz ise canlı bağlantıyla katılımcılara seslendi ve “Allah'ın izniyle bu kez 44 ülkeden binlerce insan Gazze halkına olan borcumuzu yerine getirdik. Bu ablukayı kırmak için Akdeniz'de buluşmaya çok az kaldı. 3-4 gün sonra bütün dünyanın gündemi, bütün olaylar buraya dönecek ve o abluka sizlerin de desteğiyle kırılacak inşallah.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Bülbül Camisi önünde toplandı. Katılımcılar Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizlerle Atatürk Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü. Kentteki bir alışveriş merkezi önünde bir süre sloganların devam etmesinin ardından grup dağıldı.

Hatay

Hatay'da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde TOKİ Rasulullah Camisi önünde toplanarak dua etti. Ardından araçlarla Türk ve Filistin bayraklarıyla Habib-i Neccar Kavşağı'na hareket eden kalabalık, kavşağa ulaştıktan sonra başlangıç noktasına dönerek dağıldı.

