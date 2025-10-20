Adana Yüreğir'de Tekstil Dükkanı Yangını Söndürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Kışla Caddesi'nde bir tekstil dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 18:30
Kışla Caddesi'ndeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Kışla Caddesi'ndeki bir tekstil dükkanında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Ekipler, dükkan ve çevresinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tekstil dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

