Adana Yüreğir'de Tekstil Dükkanı Yangını Söndürüldü

Kışla Caddesi'ndeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Kışla Caddesi'ndeki bir tekstil dükkanında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Ekipler, dükkan ve çevresinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

