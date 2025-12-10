Bolu’da 1.500 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır halde marketlere dağıtılmak üzere piyasaya sürülen bin 500 litre sahte zeytinyağını tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere giderek söz konusu ürünleri tek tek topladı ve piyasaya sürülmesini engelledi.

Fiyat ve akıbeti

Edinilen bilgiye göre, sahte zeytinyağının 5 litrelik tenekesi 700 liradan satışa sunuluyordu.

Sahte ürünlerin biyodizel olarak kullanılması amacıyla, çevre izin ve lisans belgesi olan bir firmaya teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili olarak, zeytinyağlarını üreten firmaya idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

