Adıyaman Besni'de Çifte Cinayet: Eşi ve Bacanağını Öldürüp Kaçtı

Adıyaman Besni'de çifte cinayet: Zanlı olay yerinden kaçtı

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Aşağısarhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Sarı isimli şahıs, evlerinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanında bulunan tabancayla eşi Selvi Sarı (35) ile bacanağı Muharrem Arslan (50)'ı vurarak öldürdü.

Olayın ardından saldırgan hızla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı ve ilk incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve çalışmalar

Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yürütürken, Ahmet Sarı'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

