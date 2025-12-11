DOLAR
Burdur'da kalorifer kazanı patlaması: Gölhisar'da ev yangını

Burdur’un Gölhisar ilçesi Yusufça Kasabası’nda kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 23:38
Olayın Detayları

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'e ait evde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını bitişiğindeki eve sıçramadan kontrol altına alarak, uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Can kaybı olmadığı bildirildi; ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

