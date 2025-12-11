Burdur'da kalorifer kazanı patlaması: Gölhisar'da ev yangını
Olayın Detayları
Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'e ait evde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.
Müdahale ve Hasar
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını bitişiğindeki eve sıçramadan kontrol altına alarak, uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Can kaybı olmadığı bildirildi; ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
