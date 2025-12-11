Beyoğlu'nda 'Rumeli’de Osmanlı İzleri' Minyatür Sergisi Açıldı

Beyoğlu'nda "Rumeli’de Osmanlı İzleri" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu

Kuveyt Türk tarafından düzenlenen "Rumeli’de Osmanlı İzleri" minyatür sergisi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezinde açıldı. Sergi, Osmanlı medeniyetinin kaybolmaya yüz tutmuş tarihi yapılarını minyatür sanatıyla yeniden gündeme taşıyor.

Açılış ve kuruluşun mesajı

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şu ifadeleri kullandı: "Kuveyt Türk olarak değerlerimiz ile büyüyoruz anlayışıyla bugüne kadar bu tür tarihi eserleri restore etmek, hayata kazandırmak gerekirse kitap ve sergi olarak yeni nesillere taşımak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesini de bugün bu tarihi mekânda sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz".

Minyatür sanatçısının çalışması

Serginin tüm eserlerini hazırlayan minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç, projenin arka planını anlattı: "Uzun bir arşiv ve akademik çalışmanın ardından mesafe kat ederek sergiyi oluşturduk. Eserlerin tasarımı, çizimi ve özgün olarak oluşması çok önemliydi. Rumeli’deki Osmanlı eserlerinin bugüne kadar işlenmemiş, göze gelmemiş konu olarak ele alınmamış hali ile ve Osmanlı resim sanatı olan minyatürle yeniden tasarlanması, koleksiyon haline gelmesi hem eserleri hem koleksiyonu özgün kılıyor. Serginin projelendirilmesi üç yıla yakın bir süre ancak bir buçuk yıla yakın bu eserlerin üzerinde çalıştık. Tasarım ve çizim aşamasından sonra uygulama ve boyama kısmında da nakışhane usulü atölyem ile çalıştım ve böylece biz hem geleneksel sanatımızı yaparken hem de geleneksel uygulama ve çalışma yöntemi de gerçekleştirerek istediğimize yakın çalışma sonuçlarına ulaştık".

Sergide neler var?

Sergide yer alan 35 özgün minyatür, Üsküp’ten Ohri’ye, Selanik’ten Saraybosna’ya kadar geniş bir Balkan coğrafyasındaki Osmanlı yapılarının izini sürüyor. Kaybolmuş camiler, türbeler, köprüler ve külliyeler, sanatçının titiz arşiv ve saha çalışmasıyla yeniden görünür hale getirildi. Her bir minyatür, tarihî hafızayı bugünün izleyicisine taşıyan bir anlatı işlevi görüyor.

Program, kurdele kesimi ve Ufuk Uyan ile Gülçin Anmaç’ın eserleri sanatseverlerle birlikte incelemesiyle son buldu.

Ziyaret bilgileri

Sergi, 12-25 Aralık tarihleri arasında, Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

