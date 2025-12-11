Ünye'de ev otoparkına el yapımı patlayıcı atıldı

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin elindeki el yapımı patlayıcı maddeyi bir evin araç otoparkına atması üzerine bölge alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzerinde bir süre dolaşan K.Ç, elindeki patlayıcıyı aniden fırlattı. Patlayıcı, sokakta bulunan bir evin otoparkına isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Patlayıcıyı attıktan sonra kaçan şahıs, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'dan bilgi aldı. Acar, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Gözaltına alınan şahsın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EKİPLER, PATLAYICI MADDENİN ATILDIĞI OTOPARKTA İNCELEMELERDE BULUNDU