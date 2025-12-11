DOLAR
42,59 0%
EURO
50,11 0,01%
ALTIN
5.851,75 0%
BITCOIN
3.957.662,77 -1,5%

Ünye'de ev otoparkına el yapımı patlayıcı atıldı, şüpheli kısa sürede yakalandı

Ünye'de bir evin otoparkına el yapımı patlayıcı atıp kaçan K.Ç, polis tarafından kısa sürede yakalandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 23:57
Ünye'de ev otoparkına el yapımı patlayıcı atıldı, şüpheli kısa sürede yakalandı

Ünye'de ev otoparkına el yapımı patlayıcı atıldı

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin elindeki el yapımı patlayıcı maddeyi bir evin araç otoparkına atması üzerine bölge alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzerinde bir süre dolaşan K.Ç, elindeki patlayıcıyı aniden fırlattı. Patlayıcı, sokakta bulunan bir evin otoparkına isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Patlayıcıyı attıktan sonra kaçan şahıs, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'dan bilgi aldı. Acar, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Gözaltına alınan şahsın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EKİPLER, PATLAYICI MADDENİN ATILDIĞI OTOPARKTA İNCELEMELERDE BULUNDU

EKİPLER, PATLAYICI MADDENİN ATILDIĞI OTOPARKTA İNCELEMELERDE BULUNDU

EKİPLER, PATLAYICI MADDENİN ATILDIĞI OTOPARKTA İNCELEMELERDE BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada
2
Amasya Gümüşhacıköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Elazığ'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 şüpheli gözaltında
6
Erhürman: Kıbrıs Sorunu İçin 'Dört Maddelik Metodoloji' Şartı
7
Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?