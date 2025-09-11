Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü

Besni'de Korupınar Mahallesi'ndeki pazarda çıkan silahlı kavgada M.K. yaşamını yitirdi; şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:55
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarı'ndaki bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

İş yerinde meydana gelen sözlü arbede sırasında, taraflardan M.B. ile M.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. yanında bulunan tabancayı kullanarak M.K.'yi yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı M.K., ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Durum

Hastanede müdahaleye rağmen M.K. kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili şüpheli M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

