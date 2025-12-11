DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
50,03 -0,41%
ALTIN
5.771,13 0,41%
BITCOIN
3.845.495,33 2,32%

Bursa'da Kaybolan 19 Yaşındaki Berat Yavuz Mudanya'da Ölü Bulundu, Cenazesi Toprağa Verildi

Bursa'da 7 Aralık'tan beri kayıp olan 19 yaşındaki Berat Yavuz, dün Mudanya sahilinde ölü bulundu; cenazesi Vakıfköy'de öğle namazı sonrası defnedildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:26
Bursa'da Kaybolan 19 Yaşındaki Berat Yavuz Mudanya'da Ölü Bulundu, Cenazesi Toprağa Verildi

Bursa'da Kaybolan 19 Yaşındaki Berat Yavuz Mudanya'da Ölü Bulundu

Üç günlük aramanın ardından bulunan genç, ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi

İlçede yaşayan Berat Yavuz (19), 7 Aralık'tan bu yana haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ilan edildi. Polis ekipleri üç gün boyunca arama çalışmalarını sürdürdü; dördüncü gün ise acı haber geldi.

Vatandaşların, Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti. Cesedin bulunması, bölge halkında ve gençin yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Bölgede görevli Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Cenaze, ailesine teslim edildi. Vakıfköy Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Yavuz'un annesi ile arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Gençin babası Hatip Yavuz'un Erikli Mahallesi'nde elektrikçilik yaptığı, diğer çocukları ve yakınlarının törene katılarak aileyi teselli ettiği öğrenildi. Namazın ardından Berat Yavuz'un cenazesi toprağa verilmek üzere Turan Köy mezarlığı'na götürüldü.

Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor; savcılık ve ilgili birimler incelemelerini sürdürüyor.

BURSA'DA 7 ARALIK'TAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANIRKEN DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE MUDANYA SAHİLİNDE CESEDİ...

BURSA'DA 7 ARALIK'TAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANIRKEN DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE MUDANYA SAHİLİNDE CESEDİ BULUNAN 19 YAŞINDAKİ BERAT YAVUZ AİLESİ VE ARKADAŞLARININ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BURSA'DA 7 ARALIK'TAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANIRKEN DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE MUDANYA SAHİLİNDE CESEDİ...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
3
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
4
ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde
5
Van'da Muradiye Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
6
Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme
7
Antakya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?