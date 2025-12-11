Bursa'da Kaybolan 19 Yaşındaki Berat Yavuz Mudanya'da Ölü Bulundu, Cenazesi Toprağa Verildi

Bursa'da Kaybolan 19 Yaşındaki Berat Yavuz Mudanya'da Ölü Bulundu

Üç günlük aramanın ardından bulunan genç, ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi

İlçede yaşayan Berat Yavuz (19), 7 Aralık'tan bu yana haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ilan edildi. Polis ekipleri üç gün boyunca arama çalışmalarını sürdürdü; dördüncü gün ise acı haber geldi.

Vatandaşların, Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti. Cesedin bulunması, bölge halkında ve gençin yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Bölgede görevli Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Cenaze, ailesine teslim edildi. Vakıfköy Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Yavuz'un annesi ile arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Gençin babası Hatip Yavuz'un Erikli Mahallesi'nde elektrikçilik yaptığı, diğer çocukları ve yakınlarının törene katılarak aileyi teselli ettiği öğrenildi. Namazın ardından Berat Yavuz'un cenazesi toprağa verilmek üzere Turan Köy mezarlığı'na götürüldü.

Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor; savcılık ve ilgili birimler incelemelerini sürdürüyor.

