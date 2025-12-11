DOLAR
Alanya'da dayı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya'da bir şüpheli önce yeğenini evde vurdu, ardından emlak ofisinde yeğenini ateş ederek öldürdü; eniştesini yaraladı. Zanlı camide intihar girişiminde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:31
Olayın Detayları

Olay, saat 10.30 sıralarında Alanya ilçesi Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan S. (58) henüz belirlenemeyen nedenle yeğeni M.Ş. (36)'nin oturduğu eve gitti ve burada yeğenini tabancayla vurdu.

Daha sonra aynı cadde üzerinde bulunan, yine yeğenine ait emlak ofisine giden şüpheli, ofisin içinde bulunan diğer yeğeni Deniz Ş. (39)'ye ateş etti. Olay yerinden ayrılırken, kapıda oturan eniştesi Ş.Ş. (65)'yi bacağından vurdu.

Şüpheli, yaklaşık 20 metre ilerideki Çelikler Süleymaniye Cami avlusuna giderek bir banka oturdu ve aynı silahla hayatına son vermeye çalıştı. Göğsünden ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Evde ve ofiste yaralanan kişiler çevre hastanelere sevk edilirken, yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ofiste vurulan Deniz Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cami ve emlak ofisini güvenlik şeridi ile çevirirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay öncesi şüphelinin sosyal medya paylaşımı:

"İhanet, ahlaksızlık, hırsızlık ve namussuzlukları için, Narkoman sapık yaşamları için, yanlarında çalışan gencecik insanları kokaine alıştırıp kullandıkları için, aşağılık kişiliklerini gizleyerek hak yiyerek şeytani roller yaptıkları için, şeytani algılar yaptıkları için, hayatta hiçbir insanı ve manevi değere sahip olmadıkları için, insanlığa, akrabalığa, iyiliğe, yardım etmeye, güvenmeye olan inancımızı yok ettikleri için çoktan bedel ödemeleri gerekiyordu. Rabbim affetsin artık dayanmak mümkün olmadı. Kötülük ve kalleşlik yeryüzünden silinmeli ve ihanet asla cezasız kalmamalı. Tüm sevdiklerim dostlarım hakkınızı helal edin. Cezaevi ölüm olurdu"

