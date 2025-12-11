Tufanbeyli'de Kar Sevinci: Kısa Süreli Yağış İlçeyi Beyaza Bürüdü

Adana'nın en uzak ilçesinde özlenen kar geldi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bugün kısa süreli olarak etkili olan kar yağışı, ilçe sakinlerini sevindirdi.

Adana’nın en uzak ilçesi olan Tufanbeyli’de az da olsa görülen kar, uzun süredir bekleyen halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Esnaf Remzi Çakır, kar yağışının bölge için önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: "Adana’ya en uzak ilçe olarak karın yağışını dört gözle bekliyorduk. Allah yüzümüzü güldürdü. Dereler, ırmaklar kurumuştu. Şimdi buralar dolsun. Kar çok büyük bir nimet"

Kısa süre etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

