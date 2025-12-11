Erzurum'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu iki aranan şahıs ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile TEM Şube Müdürlüğü, JASAT, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 6 yıl 10 ay 15 gün, diğerinin ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adli mercilerce yapılan işlemler sonucunda, şahıslardan biri Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şahısla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

ERZURUM’DA HAKLARINDA YAKALANA KARARI BULUNAN 2 FETÖ/PDY ÜYESİ YAKALANDI.