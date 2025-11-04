Adıyaman'da Jandarma Operasyonuyla Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Operasyon ve yakalama detayları

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda başarılı operasyonlara imza attı.

Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Kahta İlçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 27 ay 52 gün hapis cezası bulunan A.S.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise il merkezinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından icra edilen iki ayrı operasyonda; dolandırıcılık suçundan 3 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. ile alkollü araç kullanmak suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

