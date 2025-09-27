Adıyaman'da otomobil inşaat temeline devrildi: 4 yaralı, 3'ü ağır

Kaza Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi'nde meydana geldi

Adıyaman'da, R.Ö. idaresindeki 02 AFP 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın temeline devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar araçtan çıkarıldı ve ambulanlarla tedavi için sevk edildi.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan toplam 4 kişi olduğu, bunlardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

