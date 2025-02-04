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Adıyaman'da PKK Mensubu Bir Kişi Yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:29
Adıyaman'da PKK Mensubu Bir Kişi Yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu iddia edilen O.S. adlı şahıs gözaltına alındı. Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Yürütülen operasyonlarla ilgili olarak yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

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