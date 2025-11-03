Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangına sürücü ve vatandaşlar müdahale etti; itfaiye söndürdü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:32
Turgut Reis Mahallesi'nde motor yangınına ilk müdahale sürücü ve vatandaşlardan geldi

Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü ile çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve aracın motor bölümünde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ve hasara ilişkin yetkililerce inceleme başlatıldı.

