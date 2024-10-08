DOLAR
34,27 -0,07%
EURO
37,67 -0,03%
ALTIN
2.906,28 0,14%
BITCOIN
2.152.361,62 0,36%

Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Sait Özkan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:29
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı

Adıyaman'da Traktör Devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, sürücüsü Sait Özkan'ın kontrolündeki traktör, Beşikli köyünde devrildi. Bu kaza sonucu Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak, sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucunda, Sait Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Özkan'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
2
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
5
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah Liderinin Olası Halefinin Öldüğünü İddia Etti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek