Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı

Adıyaman'da Traktör Devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, sürücüsü Sait Özkan'ın kontrolündeki traktör, Beşikli köyünde devrildi. Bu kaza sonucu Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak, sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucunda, Sait Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Özkan'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.